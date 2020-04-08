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疫情衝擊 MIC：台灣經濟成長保2困難度高

最新更新：2020/04/08 12:09

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，資策會MIC預估，今年全球經濟成長將下調到1%至1.5%，台灣經濟成長保2%困難度高，下半年看中國大陸疫情是否趨緩、經濟可否V型反彈；美國疫情能否8月底前控制成功、經濟成長U型反彈。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球經濟，資策會產業情報研究所（MIC）綜合觀察國際機構評估後預估，今年全球經濟成長將下調至1%到1.5%，台灣經濟成長受到全球疫情影響，保2%困難度高，疫情若能在上半年得到控制，下半年成長將逐漸回穩。

MIC資深產業顧問暨資深研究總監陳子昂表示，今年下半年全球經濟有兩大觀測重點，首先是中國大陸疫情是否趨緩，紓困及刺激政策能否讓經濟V型反彈；其次是美國疫情是否在8月底前控制成功、經濟成長U型反彈。

陳子昂預期，中國大陸第1季國內生產毛額（GDP）很有可能負成長9%，全年成長率下修到3%以下，是否V型反彈的關鍵包括疫情蔓延全球所造成的需求下滑影響程度多大，以及疫情是否二度爆發。

另一方面資策會MIC指出，疫情衝擊已導致美國失業率飆升與就業市場寒冬，嚴峻情況甚至超越2008年金融危機，全球是否爆發失業潮需持續關注。（編輯：趙蔚蘭）1090408

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