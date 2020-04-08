大立光受惠iPhone拉貨 3家外資看多

（中央社記者吳家豪台北8日電）美系外資看好光學鏡頭廠大立光受惠iPhone備貨需求，第2季營收將季增14%，維持加碼評等與目標價4400元；另一家美系外資調升目標價至4290元，維持買進評等；日系外資重申買進評等和目標價6000元。

大立光股價今天開高突破3900元，盤中高點來到3930元、漲幅約1.03%。

美系外資發布研究報告分析，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，智慧型手機需求恐持續低迷，將影響大立光今年第2季及第3季基本面，但受惠iPhone 11及新款iPhone SE2備貨需求，大立光第2季營收應可季增14%至新台幣150.75億元，維持「加碼」投資評等和目標價4400元。

另一家美系外資表示，大立光今年第1季營收優於預期，主要因為蘋果iPhone SE2及三星S40等智慧型手機新產品需求、工作天數增加，但疫情恐影響第2季供需，調降大立光今明年每股盈餘預估值3%、1%至240.6元、301.6元；根據本益比16.7倍計算，目標價從4150元升到4290元，維持「買進」評等。

日系外資認為，疫情對大立光的影響屬於短期利空，仍看好大立光受惠於鏡頭規格升級趨勢，預估今明年獲利將年增17%至28%，且大立光有機會贏得今年下半年iPhone新機的3D感測鏡頭訂單，增添營運動能，重申大立光「買進」評等與目標價6000元。（編輯：張均懋）1090408