疫情衝擊散裝航運 慧洋首季繳出虧損成績

（中央社記者潘羿菁台北8日電）散裝航運業慧洋-KY公告3月營收新台幣9.39億元，年減19.2%、月增11.3%，自結3月稅前淨損0.92億元，大幅衰退1.7倍、月減44%；展望未來，慧洋表示，一旦疫情受控制，下半年營運將優於上半年。

合計首季營收為27.91億元，較去年同期衰退17.9%，最新公告自結3月每股稅前虧損為0.13元，累計1至3月合併稅前淨損1.22億元，每股稅前虧損0.18元，為2年5個月以來首見單季虧錢紀錄，較去年同期大幅下降1.3倍。

慧洋表示，今年第1季因新冠肺炎疫情，全球各國陸續採行停工、邊境管制等防疫措施，擾亂全球運輸狀況，而慧洋在現貨市場波動劇變期間安排許多船隻進塢維修，致使首季營運狀況略低於預期。然而隨中國陸續復工，以及各海事組織呼籲保持貨物貿易流暢的情況下，3月起整體海運狀況開始好轉。

此外，加上國際航運公會（ICS）及國際港口協會（IAPH）共同呼籲即使在人員入境管制的情況下，仍允許商用船舶停靠碼頭裝卸貨，以確保供應鏈開放及全球海洋運輸正常運作，民生必需品及原物料、糧食運送能維持貿易通暢，使波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）緩步走揚，慧洋本業獲利也已逐漸回穩，3月合併營收及營業利益分別較上個月成長11.3%與1.2倍，預期第2季起可望逐步回升。

展望後續營運概況，目前慧洋也已有3艘即將到期船舶，已與船東提早鎖定第3季換約，毛利率可達4成以上，顯示市場仍預期，一旦疫情結束後，散裝航運動能有望反彈，因此整體觀察，只要疫情上半年獲得控制，下半年營運將優於上半年。（編輯：楊凱翔）1090408