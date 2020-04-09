政府拚口罩日產2千萬片 遠東新：全力配合

（中央社記者潘羿菁台北9日電）政府衝刺口罩生產量，國內口罩親膚層複合纖維主力供應商遠東新（1402）表示，目前公司供應全台1300萬片口罩所需的纖維，未來政府欲拉高至2000萬片，遠東新新埔廠將全力配合。

過年前夕，經濟部為衝刺口罩產量，確保原料供應無虞，找上遠東新協調複合纖維生產事宜，遠東新允諾並調度產能達到最佳化。

遠東新表示，現階段政府生產每天1300萬片口罩，其內層親膚層的複合纖維由新埔廠供應，近期政府擬拉高至2000萬片，目前遠東新已經做好產能最大化準備，全力供應政府需求。

此外，有鑒於現階段N95口罩短缺問題，若將國內部分資源轉移至生產N95口罩，可能會出現口罩過濾層熔噴布供應不足問題。

遠東新啟動提前部署計畫，針對旗下新型超細纖維設計開發，以取代熔噴布原料，日前找來生產過濾布料與口罩廠商試量產階段，遠東新表示，未來一旦熔噴布短缺，這項開發計畫將能適時補其缺口，讓國內口罩生產不斷料。

遠東新為聚乙烯（PE）／聚丙烯（PP）複合纖維全球最大供應廠，也是台灣生產醫療級口罩內層親膚層原料的唯一本土供應商。（編輯：張均懋）1090409