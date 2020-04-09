和潤去年獲利20年新高 今年首季續成長

（中央社記者潘智義台北9日電）和潤企業今天公布，2019年合併稅後淨利新台幣23.76億元，較2018年18.38億元成長29%，為成立20年來最佳；雖有武漢肺炎疫情，今年第1季核心業務依然成長。

和潤企業發言人廖文忠今天在線上法人說明會表示，雖然武漢肺炎役情蔓延，但國內汽機車市場成長，第1季汽車分期付款業務較去年同期成長2成以上，機車分期付款業務大增1倍以上。

廖文忠指出，近年積極投入商用車分期業務，今年第1季業績較去年同期大幅成長9成。台灣市場中古車分期付款業務毛利高於新車，這項業務比重已大幅提高，帶動獲利成長。

他說，16年來穩居台灣汽車分期付款市場領先地位，同時專注於醫療、工具機、營建機具、大型商用車輛及機車等5大產業，成功將台灣經驗複製至中國大陸。

中國大陸市場部分，他解釋，受疫情影響，及配合各地政府要求，2月下旬陸續復工，因此，2、3月的業績難免受到一定程度的影響，預期疫情緩和後將逐步恢復動能。

在資產品質部分，和潤在台灣市場目前並未受到明顯影響，中國大陸復工後，持續加強應收帳款處理，目前資產品質已逐漸回復過往水準。

和潤企業今年3月下旬完成入股台灣汽車共享龍頭和雲行動服務（iRent），取得50.82%股權，每月可挹注約1億元以上的營收，未來透過和潤與iRent結合，進一步打造全方位融資與行動服務事業，為和潤營運增添新的成長動能。

除台海兩岸布局，和潤也積極評估東南亞各地區的業務拓展機會，期望持續擴大海外市場版圖，為未來營運提供更大的成長潛力。（編輯：郭萍英）1090409