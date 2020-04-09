Google台灣海纜將啟用 業界：提升國防安全

（中央社記者江明晏、蘇思云、吳家豪台北9日電）美國FCC同意Google使用美國連台灣的海纜，業界人士解讀，象徵台灣國際地位提升，也可分散連美斷線風險、紓解網路流量，具備提升國防安全等意義。

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天批准谷歌公司（Google Inc.）要求，同意Google使用美國連結台灣的海底電纜，連結美國與香港之間的則未過關。

Google與臉書2016年聯手打造太平洋光纖網路，海底電纜與岸上設備已大致完工。今年1月，Google申請啟用不含香港的部分；兩家公司上週再次調整申請案，以利臉書持續舖設連往菲律賓的電纜時，Google能加速啟用連往台灣的電纜。

Google發布官方聲明指出，「我們了解Google服務在這段期間的重要性，且致力強化網路能力以滿足各方需求。負責全球網路部署與營運的團隊不斷努力，而海底電纜系統便是其中一個面向。」

業界人士對中央社記者表示，在中美頻頻交手、疫情延燒之際，美國率先通過太平洋光纖電纜網路（Pacific Light Cable Network System）連接台灣段的海纜，象徵台灣國際地位與區域重要性提升。

國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書蕭祈宏表示，這條太平洋光纜建設是Google是跟中華電信合作，頻寬可達15Tbps，目前這條「太平洋光纜」已經架設完成，Google跟中華電信還在測試階段，依據電信法規定，之後會再向NCC申請審驗。

這條長達8000英里（約1萬2875公里）的PLCN海纜，如果審驗通過，未來台灣民眾用手機、電腦使用Google或臉書提供的網路服務時，像是跟美國親友視訊或是搜尋美國網頁資料時，資料傳輸速度都可以更快速。

中華電信表示，PLCN海纜台美段尚在建設測試中，正式開通需待PLCN聯盟正式通知，由各登陸站依當地程序申請開通。

業界人士預估，這條海纜走完官方審核、投資方認證等流程，應可在2個月左右後正式啟用。

業界人士分析，PLCN啟用對台灣有兩大意義，第一是，目前疫情當道，由於民眾在家上網尋求娛樂，以及在家辦公，進行視訊會議等趨勢，導致網路需求暴增，海纜可望增加頻寬，提升上網速率。

第二，台灣連美國的海纜，服役中的原先就有NCP、TPE兩條，由於海纜會受到海底地震等因素影響，PLCN加入助陣後，將可分散斷線風險，不只增加民眾上網穩定性，也有助於提升國防安全。

由中華電獨資或合資且服役中的海纜共有17條，連外地區包括美國、日本、新加坡、香港、中國等，台灣過去連美通常需要先透過日本，業界人士指出，現在美國與台灣再增加一條海纜，對台灣民眾網路便利與台灣國際地位均有提升。（編輯：林孟汝）1090409