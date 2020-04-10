宅經濟發威 低檔遊戲股落後補漲

（中央社記者韓婷婷台北10日電）疫情當頭，全球減少社交活動，宅經濟持續發威，相對低檔的遊戲股成為近期資金青睞族群，推動多檔個股展開落後補漲行情，遊戲股王鈊象也在亮眼業績支撐下維持強勢整理。

遊戲類股今天持續受到買盤挹注，包括網龍、辣椒、昱泉盤中均亮燈漲停，大宇資漲幅超過8%，傳奇漲幅也近6%，其他包括智冠、方舟、弘煜科、宇峻等漲幅都超過2%，整體族群表現相對強勢。

業績持續強強滾的遊戲股王鈊象今天則維持在平盤上下震盪。受惠宅經濟發威，鈊象3月營收衝上新台幣6.51億元，連續第4個月創新高，月增3.78%，年增81.44%；累計第1季營收18.94億元，也再創單季新高，年增94.03%。主要受惠網路行動遊戲業務持續成長。

鈊象也公布3月自結損益，單月稅前盈餘達3.4億元，每股稅前盈餘4.81元。

網龍昨天舉行法說會，網龍指出，網龍今年重量級手遊「黃易群俠傳M」預計第2季底前上市，目前正進行最後測試階段，上市後有信心獲得市場青睞，推升網龍業績表現更勝去年。

網龍表示，新手遊營運及行銷將由智冠負責，未來將全力推動手遊產品。針對2019冠狀病毒疾病（CODIV-19，武漢肺炎）疫情影響，網龍認為，確實讓玩家上線人數提高不少，挹注遊戲商業績表現，但不會只倚賴宅經濟短期的助力，會積極把遊戲產品開發到位，讓產品生命周期能更長。（編輯：趙蔚蘭）1090410