大立光第2季展望保守 5家外資調降目標價

（中央社記者吳家豪台北10日電）光學鏡頭廠大立光對第2季展望保守，預期稼動率將低於第1季，日系、亞系等5家外資將目標價調降到4000元至5000元之間；另有歐系、美系等4家外資維持目標價不變。

大立光今天早盤股價受到訊息面影響開平走低，盤中低點來到新台幣3670元、跌幅逾3%。

日系外資發布研究報告分析，大立光對今年第2季展望保守，反映出武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的負面衝擊，近期股價恐大幅波動，將2020年、2021年每股盈餘預估值下調12.4%、9.8%至236.5元、284.1元，目標價從6000元降到5000元；雖然大立光今年獲利恐年減12%，但隨著需求回溫，明年獲利有望大幅年增20%，維持「買進」投資評等。

另外2家日系外資皆重申大立光「買進」評等，目標價分別從5500元下修到4800元、從5240元降到4720元。

亞系外資認為，大立光對第2季看法保守，原因在於Android手機客戶砍單，儘管中低階手機需求較強，大立光仍未打算切入這塊市場，因此將大立光第2季營收預估值調降31%至131億元，相當於季減1%、年減7%。

但預期第2季毛利率將維持在69.7%的高檔水準，主因舊專案的生產效率改善和良率提升，維持「買進」投資評等，目標價從5730元下修到4810元。

另一家亞系外資指出，智慧型手機需求的不確定性，可能影響製造商今年下半年升級手機零組件的意願，預計第3季才有機會看到需求能見度提升，大立光股價恐區間震盪，將今、明兩年每股盈餘預估值下修12.8%、7.2%至224元、260元，目標價從5400元調降到4000元，投資評等從「買進」降至「持有」。

歐系外資維持大立光「優於大盤」評等和目標價5000元。3家美系外資皆重申「加碼」或「買進」評等，目標價維持4800元、4400元、4290元。（編輯：林孟汝）1090410