疫情衝擊市況嚴峻 台塑台化啟動減產

（中央社記者潘羿菁台北10日電）武漢肺炎疫情衝擊台塑四寶首季虧損近新台幣140億元，展望本季，台塑四寶保守看待，台塑與台化均啟動減產。其中，台化位於台灣與大陸工廠稼動率將跌破8成，足見第2季市況依舊嚴峻。

台塑四寶今年第1季合計稅後淨損139.87億元，年減1.5倍、季減1.8倍；其中，台塑化大虧將近百億元。展望後續，台塑化表示，雖然產油國達成共識將每日減產1000萬桶，符合市場預期，但是目前對油市主要衝擊為疫情影響需求，基本面疲軟情況下，油價難上漲。

台塑化坦言，第2季仍會衍生原油與輕油跌價損失，但將比第1季減少。

至於第2季的煉油利差依舊疲弱，台塑化分析，伊斯蘭齋戒月即將在4月23日開始，過往大型宗教活動將帶動汽油需求增溫；如今印尼取消集會，再加上印度也限制人員流動，讓印度柴油供給過剩轉外銷，亞洲汽、柴油難去化，將影響煉油利差。

台塑化旗下一套煉油系統自3月展開定檢至4月底完成，因此4月日均煉量為35萬桶，開動率約70%；裂解廠稼動率為95%。

首季同樣繳出虧損成績的台化，預期第2季營收將會低於首季；主要是3月底開始，市場需求急轉直下，消費性產品延遲交貨或砍單擴大，加上東京奧運延後一年，勢必讓石化原料的塑膠、纖維訂單都難逃萎縮，估計4、5月持續發酵。

台化3月台灣與大陸石化工廠開動率為83.6%、塑膠為80.7%，4月起將分別下降至79.4%、71%，一口氣跌破8成稼動率。

台塑坦言，受到疫情影響，第2季本應迎來旺季，卻呈現旺季不旺；由於疫情從亞洲蔓延至歐美地區，各國採取鎖國或封城，下游客戶偏保守，台塑旗下的聚氯乙烯（PVC）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）、乙烯醋酸乙烯樹脂（EVA）、化學品與正丁醇等均在減產中，整體第2季開動率從92%下降至84%。

至於首季唯一賺錢的南亞，展望同樣保守，估計第2季營收將比首季略為成長或持平，主要是第2季沒有春節干擾因素；但考慮到疫情延燒，加上大陸石化產能擴張，將不利於南亞旗下的化工與聚酯產品。

南亞重點石化品的乙二醇（EG），雖然大陸聚酯開動率由3月初72.6%提高至月底的83.9%，但4月3日聚酯產品POY庫存天數也達18.4天，高於正常水準的14天，且大陸華東港口EG庫存由3月初的85萬噸增加至月底的116.3萬噸，疫情仍在全球延燒，影響終端需求，預期乙二醇行情低檔震盪，勢必壓抑南亞獲利。（編輯：張良知）1090410