傳三星液晶面板鴻家軍全拿 分析師：分散機率高

（中央社記者潘智義台北13日電）韓國面板廠三星顯示器預計今年關閉液晶面板產線，專注有機發光二極體（OLED），外傳集團品牌三星電子轉單其他面板廠，鴻海集團全拿，但產業分析師認為，分散轉單機率高。

國際數據資訊公司（IDC）資深市場分析師陳建助表示，三星顯示器（SDC）預計今天10月停止液晶面板投片，由於仍有庫存面板可以供應到今年底。因此，三星電子品牌明年將無法再向集團內的三星顯示器購買液晶面板，必須向其他面板廠增購面板。

陳建助說，傳聞鴻海集團可能取得三星電子面板供貨，以及後續組裝電視的說法，或許是因為鴻海集團的面板廠夏普、群創都有電視組裝能力，向鴻海集團買面板再組裝成電視整機，一條龍生產的報價相對便宜，比三星電子向面板廠買面板，再由自家工廠組裝電視機還便宜，當然這只是假設，目前尚未得到這方面的訊息。

集邦科技（TrendForce）研究副總邱宇彬表示，三星電子做為最大的單一電視面板採購品牌，三星影像顯示器事業部（Samsung VD）一直採取多元供應商配置的策略，在三星顯示器產能收斂之後，夏普堺工廠（SIO）因為擁有10.5代，能生產與三星顯示器高度重疊的55吋、65吋、與75吋等產品，有機會順勢回到三星影像顯示器事業部Samsung VD的供應鏈，重啟合作關係。

Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，三星電子一向採取分散下單方式，原本集團面板廠三星顯示器每年約獲得1000萬片電視面板訂單，其他非集團面板廠友達每年約700萬片、群創700萬片、京東方約800萬片、華星900萬片、惠科400萬片、中電熊貓200萬片、中電咸陽100萬片。

謝勤益預估，三星顯示器明年不供應液晶面板之後，三星電子可能開放鴻海集團面板廠夏普供貨，每年200至300萬片，其他面板廠各增加200至300萬片。（編輯：楊凱翔）1090413