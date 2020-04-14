年輕人購買台北老宅 平均核貸成數74%

（中央社記者潘羿菁台北14日電）根據聯徵中心統計資料，買方年齡在20至35歲、購買屋齡超過36年的公寓房貸案去年共有718件，平均核貸成數約74.26%，與新成屋核貸成數幾近相同，凸顯出老宅只要位處精華地段，仍具有承貸優勢。

內政部不動產資訊平台統計資料顯示，台北市在去年第4季平均屋齡來到34.61年，都市住宅屋齡持續緩步增加。由於台北市房價居高不下，想留在機能成熟的市中心，老宅成為購屋民眾心中的選項之一。

信義房屋依據聯徵中心的統計資料分析，在台北市買方年齡與屋齡的比較當中，統計買方20至35歲、購買屋齡36年以上公寓的族群，2019年共有718個房貸族符合條件，平均購買總價約新台幣1331萬元、坪數約27.5坪。

至於銀行放貸狀況，年輕人購買老宅的貸款成數約74.26%、貸款利率約1.68%，與新成屋平均核貸成數74%相當，但在貸款利率方面，新成屋平均為1.62%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即使屋齡偏高，但地處精華路段，台北公寓仍是相對保值產品，銀行願意給予較好條件承作。

曾敬德進一步說，買方願意購買比自己還老的房子，多半是為了留在市中心、學區需求、坪數實在與相對便宜，因此即使購入後需花上一筆費用重新裝修，仍受到部分年輕族群青睞。（編輯：楊玫寧）1090414