華新科擴產第2季滿載 訂單能見度看到第3季

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）被動元件大廠華新科第2季擴產10%到15%，產能幾乎滿載，訂單能見度看到第3季，華新科深耕汽車電阻，預估產業不會大起大落，產品銷售價格會適度調整。

華新科今天下午受邀參加券商舉辦線上產業論壇，觀察中國大陸廠區復工狀況，華新科指出，復工率從第1季的50%到60%，目前已經提升到80%到90%。華新科預估第2季有新產能開出，第2季產能可幾乎到滿載狀態。

觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對馬來西亞據點影響，華新科指出，生產醫療及官方用途元件，獲准部份復工，馬來西亞廠停工前，半成品已運至台灣，第2季客戶產品供貨能力不受馬來西亞停工影響。

展望今年上半年應用趨勢，華新科表示，居家工作與虛擬學習趨勢，推升網通、筆電與Wi-Fi無線網卡需求，其他宅經濟如電玩遊戲機相關需求成長。儘管首季智慧型手機需求疲弱、汽車產業疲軟，不過展望下半年，華新科預估全球大廠手機新品上市不會延後，加上中國內需市場刺激政策，下半年成長可期。

參與論壇的法人，轉述華新科副董事長顧立荊談話指出，第2季對被動元件產業將是不錯狀態，影響巿場正向因素包括遠距教學和工作、美國總統大選、量化寬鬆政策、5G基礎建置及電動車等。華新科對下半年和明年市場景氣相對樂觀，電子和被動元件產業可受惠。

在產能規劃，法人轉述顧立荊談話指出，華新科把下半年擴充產能提前到第2季落實，已適度擴增產能約10%到15%，4月單月設備產能可到500億顆，月出貨量可到400億顆，今年底單月設備產能可到550億顆。

從訂單能見度來看，華新科指出，目前訂單能見度可到第3季，部分客戶緊追第3季需求。從訂單出貨比（BB ratio）來看，電阻產品約在1.8到2，電容產品超過1.5。

法人預期，華新科3月部分訂單遞延到4月，預估4月業績可較3月明顯成長，5月訂單也是滿載；3月毛利率轉佳，第2季毛利率會更好，第2季業績可望明顯季增。

展望價格走勢，法人引述華新科談話指出，通路價格一定會反映，平均銷售價格（ASP）適度調整會比較好。從庫存水位來看，華新科目前成品庫存水位約1個月。

在全球布局，華新科也積極布局馬來西亞汽車電阻產品，未來目標擴展市占率；台灣目前是華新科積層陶瓷電容（MLCC）主要生產基地。法人指出，華新科電容產值在台灣比重超過一半；電阻產值在中國大陸占比約7成，馬來西亞占比約2成到3成。

華新科積極深耕汽車電阻產品，目前正由第一階零配件供應商認證中，華新科預期在汽車電阻帶動下，未來特殊品產值比重可從目前的3成到4成，提升到5成。

觀察被動元件市場供需狀態，華新科指出，今年在供應商篩選和新產品選擇等，可能會有更多的預備計畫，因此被動元件不會像2018年大缺貨，產業不會大起大落，華新科降低經銷通路配比、增加直接客戶、產能提前布局，因應市場變化。（編輯：楊凱翔）1090414