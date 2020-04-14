IMF估台灣經濟成長衰退 紓困振興並進降低衝擊

（中央社記者蘇思云、吳柏緯台北14日電）疫情重擊全球經濟，IMF最新報告大幅下修台灣今年經濟成長率至-4%，國發會主委陳美伶表示，台灣疫情控制相對穩定，加上一連串的紓困與振興措施，應可穩定經濟情勢。

國際貨幣基金（IMF）今天公布世界經濟展望春季報告，大幅下修2020年全球經濟預測，全球經濟成長率（GDP）從去年10月秋季報告大幅下調6個百分點，從3%下修至-3%，疫情衝擊遠大於2008到2009年金融風暴時期。

陳美伶指出，疫情尚未完全趨緩，造成人流、供應鏈與貿易中斷，加上大宗商品價格波動，使得IMF等國際機構大幅調降今年各國經濟預測。

不過陳美伶分析，台灣疫情控制優於各國，也沒有封鎖城市，因此經濟未來走勢，除了看全球經濟對台灣外溢衝擊程度外，也跟台灣紓困振興措施的力度相關。

陳美伶說明，政府已全力推動紓困振興措施，穩定台灣經濟。截至目前為止，整體總預算及特別預算金額達新台幣3500億元，占2020年名目GDP比重1.8%；同時考量貸款協助的7000億元，整體財源達到1兆500億元，占今年名目GDP比重5.4%。

經濟部官員受訪指出，武漢肺炎疫情對於全球經濟造成影響，衝擊台灣的內外需表現，雖然出口擴張力道可能受到影響，但是台灣的防疫措施做得相當不錯，加上美中貿易戰與疫情蔓延因素，加速台商回台投資的速度。

同時，官員認為，部分內需型產業，如電商與外送平台逆勢成長，一定程度減緩了國內產業受到的衝擊。

至於未來該從哪些政策面向著手，陳美伶認為，考量疫情衝擊來得又快又急，有必要採取立即可行的短期穩定措施，包括協助新創短期紓困與加速公共建設執行，另外也會打造智慧防疫體系、加速產業創新轉型，同時推動資料治理，發展資料經濟產業等。（編輯：林淑媛）1090414