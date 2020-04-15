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IMF下修經濟展望 顧立雄：現階段預測像擲筊

最新更新：2020/04/15 11:39

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）武漢肺炎影響，國際貨幣基金（IMF）下修台灣經濟成長率預測至-4%，金管會主委顧立雄認為，目前各種情況都不明朗，私下與主計長聊天談到，現階段做經濟預測就像「擲筊」，應再看看觀察。

立法院財委會今天繼續審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案、海關進口稅則部分稅則修正草案及證交稅條例修正草案，邀請顧立雄率領相關單位主管出席。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響，IMF在14日公布的世界經濟展望春季報告中，大幅下修2020年全球經濟預測至-3%，一次下調6個百分點，遠低於金融風暴時期；台灣部分，也由2.0%大幅下調6個百分點至-4%。

媒體詢問，台灣今年經濟成長率是否真的會如此低，顧立雄回應，就再看看吧，先前私下跟主計總處主計長朱澤民聊天，聊到現在做經濟預測就像「擲筊」，沒有辦法有太明朗的看法，各項經濟預測先都看看吧。

顧立雄說，IMF在做相關經濟預測時，應進一步考量到台灣防疫情形蠻成功的，台商資金回台狀況也不錯，台商生產基地也持續在分散布局，現在就看終端消費需求是否陷入衰退、疫情衝擊何時和緩，不然生產、製造那端應該是可以很快恢復。（編輯：趙蔚蘭）1090415

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