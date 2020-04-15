審查汽車零組件降稅 立委要求業者承諾回饋

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）立法院財委會今天審查海關進口稅則，研議降低9項關鍵汽車零組件關稅，最終決議保留送交院會朝野協商且有但書，要等所有委員版本都到位，並取得業者回饋消費者、保障員工的承諾書後，才會啟動協商。

國產車市占率持續下滑，去年下半年起甚至已低於進口車，為挽救國產車產業，經濟部去年下半年提案並做出稅式支出報告，欲修正海關進口稅則，降低包括引擎在內的9項汽車零組件進口關稅，最低降至免稅，但最終因行政院版本尚未提出，立法院會期也快結束，立委提案版本同樣屆期不續審。

今年新一屆立法院開始，國民黨立委費鴻泰等人再度提出海關進口稅則修正草案，今天交由財政委員會審查。

根據經濟部提出的最新稅式支出評估，降稅後零組件進口值將增加新台幣5.74億元，關稅部分將有稅損，但將帶動營所稅、綜所稅、貨物稅、營業稅增加，最終稅收估將增加0.02億元。

由於立委版本與經濟部規劃內容一致，財政部、經濟部原則上支持修法，不過，今天審查朝野都有立委要求業者應將減稅利益具體回饋給消費者，並保障員工工作權，且要白紙黑字寫下承諾書。對此，經濟部允諾，將儘快加速處理，取得業者承諾書。

最終，財委會召委、國民黨立委賴士葆宣布，全案保留送院會朝野協商，但設有但書，民進黨立委江永昌也有類似提案，要等這個提案版本也送交院會，且經濟部已取得業者具體承諾書後，才會啟動協商，在此之前不會處理。

賴士葆也向在場立委允諾，屆時協商，將由其主持，若無法取得共識，才會交由立法院院長出面。（編輯：趙蔚蘭）1090415