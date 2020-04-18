央行：IMF預測過於悲觀 未掌握台灣政府民間投資

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）IMF日前下修台灣經濟成長率預測至-4%，對此，央行總裁楊金龍於遞交立法院的書面報告中，以3大理由反指「預測過於悲觀」，認為IMF並未對台灣預測設有負責單位，難以掌握台灣民間及政府投資狀況。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國際貨幣基金（IMF）在14日公布的世界經濟展望春季報告中，將台灣今年經濟成長率預測，由原先的2.0%，大幅下調6個百分點至-4%，2021年預測值則由2.1%上修至3.5%。

立法院財政委員會20日邀請中央銀行總裁楊金龍等財金部會首長，就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，並備質詢。央行總裁楊金龍於會前出爐的書面報告中，就IMF今年預測提出不同看法。

楊金龍認為，首先IMF對台灣經濟預測未設有負責單位，難以掌握台灣受疫情影響及政府紓困振興方案的真實情況，其次，過度強調全球經濟衰退及貿易量萎縮對台灣經濟造成的負面衝擊，第三，也沒有掌握今年民間及政府投資的狀況，導致其對台灣經濟成長率預測過於悲觀。

楊金龍進一步說明，IMF報告的預測方式採取「由下而上分析法」，由各國專職單位依該國特定假設條件與模型，並參考全球利率、匯率及商品價格假設後進行預測，再經整體部門調和，但對台灣並未設有專職負責單位，預測引用的是外部機構數據。

楊金龍指出，全球經濟成長與貿易量成長大幅趨緩。國外需求驟降，將不利台灣輸出成長表現，這是IMF對台灣經濟成長較為悲觀的主因之一；不過，觀察從2016年以來，IMF對台灣預測值普遍有偏低情形。

舉例來說，IMF預測台灣2016年經濟成長率為1%，但該年實際值為2.17%，低估了1.17個百分點，過去已曾向IMF反映過此現象。

楊金龍表示，多數機構雖然調降台灣經濟成長率預測值，但大部分仍有0至1%成長，將持續與IMF溝通，希望有助對台灣經濟預測的準確性。（編輯：楊玫寧）1090418