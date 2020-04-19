開戶數大增 螞蟻雄兵不只愛台股也愛美股

「微利世代」加上「危機入市」驅動下，農曆年後券商新開戶大增，難得熱絡。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北19日電）今年農曆年後全球金融市場迎來歷史罕見的黑天鵝，但「微利世代」加上「危機入市」驅動下，券商反倒見到難得的熱絡，新開戶大增，吸引大批螞蟻雄兵勇敢搶進台股甚至美股。

2020年，似乎是爆發各式各樣奇觀的魔幻年。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）爆發，今年年初以來「封城」陸續在全世界上演；3月8日前，股神巴菲特活了89歲只見過1次美股熔斷，3月9日美股觸發史上第2次熔斷時，大家以為難得與巴菲特再度見證了歷史，沒想到接下來的半個月，大家天天見證歷史，不到10天，美股觸發4次熔斷。

股市大震盪，同時激盪出「危機入市」搶便宜的資金蠢動；根據台灣證券交易所統計，台股2月新增開戶數逾13.77萬戶、3月新開戶數再增15.83萬戶，2、3兩個月，台股新開戶數近30萬戶。

證交所指出，3月有交易戶數245萬9203戶，相較於2月有交易戶數180萬4410戶，則大增65萬4793戶。另外觀察3月股市日成交均值也明顯較前2個月擴大。

疫情衝擊下，除了現場開戶外，人手一台手機，電子交易更受到青睞，不少券商祭出數位防疫，不出門也可開戶，主要券商網路電子式開戶第1季衝出好成績。

根據交易所資訊，統計台灣14家主要券商去年網路新增開戶77.8萬戶，今年第1季已新開35.4萬戶達到去年全年的46%，其中更有4家券商超過去年全年5成，依序為永豐金證券86%、元大證56%、國泰證55%及玉山證50%。

券商表示，全球低利率，央行跟進降息1碼（0.25個百分點），一年期定存利率已跌破1%，民眾存10萬元一年期定存領不到800元。不少人希望趁這波下跌，進場撿便宜，為自己存股的不在少數，搶短賺價差的也大有人在。另外，近來失業的人數暴增，也有部分新開戶是因失業，想趁這波下跌進場賺點生活費。

券商指出，觀察近期投資人交易的狀況，現貨市場引出想長期持有的投資者重新回到股市，除了台積電、鴻海等大型權值股外，包括元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）這些指數型證券投資信託基金（ETF）人氣都很旺。

期貨市場則吸引想刺激冒險的搶短投資者；另外也見到不少具國際觀的年輕投資人積極切入美股，畢竟要在10天內見到4次熔斷並不是件容易的事，包括疫情下催生的宅經濟相關概念股、新冠病毒相關的新藥及疫苗股及優質大型企業都是熱門標的。

全球股市大震盪，螞蟻雄兵出征，這股新勢力將為金融市場帶來長期穩定的新血，抑或是市場的逆向指標，市場討論熱烈，在魔幻的2020年恐怕仍需留給時間印證。（編輯：蘇志宗）1090419