更多編輯台推薦新聞：
全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻
生活

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

油價若長期低檔 學者：對台經濟弊大於利

最新更新：2020/04/20 18:05

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）原油價格跌至20多年低點，學者分析，民眾受惠於能源價格下降，但基於預期心理，業者恐削弱投資意願，致民間投資不振，民眾也減少消費支出，油價若長期處低檔，對台灣而言，將是弊大於利。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）導致原油需求不振，產油國間又掀油價之爭。石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟雖達成減產協議，但仍止不住油價下跌。

國際油價將近崩跌到20多年低點，西德州中級原油（West Texas Intermediate）期貨價格大跌18.7%，每桶只剩14.84美元，布倫特原油下挫1.5%，來到每桶27.64美元。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，台灣能源約97%仰賴進口，國際原油價格下跌，汽柴油價重返1字頭，讓有開車的民眾很有感。瓦斯、天然氣也都紛紛調降，甚至電價調漲壓力也轉小。

他說，但若原油價格長期處在低檔，對台灣經濟而言是弊大於利。由於預期心理，業者恐轉向觀望原物料走勢，削弱投資意願，恐導致民間投資不振。消費者物價指數（CPI）年增率已經連2個月負成長，若國際原油長期在低檔盤旋，致台灣內需不振，也恐出現通貨緊縮。

另外，油價走勢與經濟發展息息相關，若油價長期低迷、歐美消費市場萎縮，將衝擊以出口為導向的台灣，出口、外銷訂單表現褪色，為台灣帶來負面影響。

中央大學管理講座教授梁啟源則分析，受到疫情衝擊，4月用油需求大幅減少，OPEC與夥伴國同意每天減產970萬桶，但從5月至6月期才開始減產。目前供需失衡，油價下跌是必然。

他說，原油價格最終回歸市場供需、美元走勢與期貨市場，且頁岩油每桶生產成本約50美元，不會有人願意賠售，當減產協議發酵後，預估原油價格將逐步回升。長期而言，原油還是呈現走升趨勢。（編輯：楊凱翔）1090420

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報