油價若長期低檔 學者：對台經濟弊大於利

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）原油價格跌至20多年低點，學者分析，民眾受惠於能源價格下降，但基於預期心理，業者恐削弱投資意願，致民間投資不振，民眾也減少消費支出，油價若長期處低檔，對台灣而言，將是弊大於利。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）導致原油需求不振，產油國間又掀油價之爭。石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟雖達成減產協議，但仍止不住油價下跌。

國際油價將近崩跌到20多年低點，西德州中級原油（West Texas Intermediate）期貨價格大跌18.7%，每桶只剩14.84美元，布倫特原油下挫1.5%，來到每桶27.64美元。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，台灣能源約97%仰賴進口，國際原油價格下跌，汽柴油價重返1字頭，讓有開車的民眾很有感。瓦斯、天然氣也都紛紛調降，甚至電價調漲壓力也轉小。

他說，但若原油價格長期處在低檔，對台灣經濟而言是弊大於利。由於預期心理，業者恐轉向觀望原物料走勢，削弱投資意願，恐導致民間投資不振。消費者物價指數（CPI）年增率已經連2個月負成長，若國際原油長期在低檔盤旋，致台灣內需不振，也恐出現通貨緊縮。

另外，油價走勢與經濟發展息息相關，若油價長期低迷、歐美消費市場萎縮，將衝擊以出口為導向的台灣，出口、外銷訂單表現褪色，為台灣帶來負面影響。

中央大學管理講座教授梁啟源則分析，受到疫情衝擊，4月用油需求大幅減少，OPEC與夥伴國同意每天減產970萬桶，但從5月至6月期才開始減產。目前供需失衡，油價下跌是必然。

他說，原油價格最終回歸市場供需、美元走勢與期貨市場，且頁岩油每桶生產成本約50美元，不會有人願意賠售，當減產協議發酵後，預估原油價格將逐步回升。長期而言，原油還是呈現走升趨勢。（編輯：楊凱翔）1090420