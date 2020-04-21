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台灣大搶攻遊戲商機 遠傳結盟線上課程

最新更新：2020/04/21 16:15

（中央社記者江明晏台北21日電）電信產業積極異業結盟，也搶攻「宅經濟」，台灣大哥大與獨家代理Riot Games合作首發遊戲，遠傳電信則攜手TutorABC推出資費方案，瞄準疫情當前的線上學習需求。

台灣大今天宣布，獨家代理Riot Games合作首發「符文大地傳說」卡牌遊戲，5月1日將於台灣、香港、澳門三地與全球同步上架。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，宅經濟已成市場顯學，隨著5G第3季開台及相關技術演進，無論在遊戲速度或規格上，都可望出現突破性發展，成為殺手級娛樂應用。

未來台灣大將和Riot Games提出全方位服務，包括「符文大地傳說」的遊戲設定，角色開發、遊戲內各種體驗，及遊戲外的實體活動、行銷推廣、社群經營、第一線客服服務等。

遠傳電信今天則宣布，與線上英語教育品牌TutorABC攜手合作，推出全新方案，除了瞄準疫情時期的線上學習需求，也進一步以多元產品取代傳統購機，刺激資費方案申辦量。

遠傳說明，若申辦699資費方案，用戶可搭配選購16堂線上英語課程，並享有4G行動上網吃到飽、網內互打免費； 1399資費，則有48堂課程，而這也是電信業首度和線上課程平台合作。（編輯：楊玫寧）1090421

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