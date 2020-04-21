疫情衝擊車市轉淡 4月上中旬新車掛牌數下滑

（中央社記者韓婷婷台北21日電）疫情對車市影響開始顯現，台灣4月前20天汽車市場整體新車掛牌數1萬2926輛，年減16.9%，月減33%。和泰汽車保守看待4月車市，預估整體掛牌數將降至3.2萬輛，年減約8%。

疫情持續衝擊消費市場，加上無薪假人數增溫，車市銷售力道趨緩。統計4月1日至20日，台灣汽車市場整體掛牌1萬2926台，年減16.9%，較3月同期也下滑33%；其中，包括Nissan、本田均較去年同期減少超過4成，月減率也達3成以上，受到疫情影響明顯。

觀察4月前20天新車掛牌表現，和泰車銷售4369輛，年減12.4%，月減達33.1%。年成長率維持正數的包括福特（FORD）784輛，年增27.5%，月增9%，以及SUZUKI銷售266輛，年增率11.8%。

4月車市轉淡也使得今年累計至4月20日止，新車銷售規模為11萬6972輛，較去年同期成長4.7%，年增率幅度出現縮減。

和泰汽車在人氣車款ALTIS、RAV4熱銷效應持續下，今年至4月20日掛牌數為3萬9919輛，年增14.9%，成長率僅次於福特的25.5%，市占率達34.1%。

今年來掛牌數仍維持正成長的福特累計掛牌數5698輛，年成長25.5%；馬自達（MAZDA）新車掛牌4165輛，年成長10.3%；福斯（VW）和BMW累計銷售分別為3839輛及4167輛，年增率分別為4.3%及2.1%。

車廠指出，如果疫情短期間無法解除，預料對整體經濟影響將加大，進一步影響消費信心，因此保守看待4月車市表現。和泰汽車預估4月台灣整體車市掛牌數將降至3.2萬輛，年減約8%，前20天表現還算符合預期。（編輯：張良知）1090421