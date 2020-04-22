被動元件受惠5G車用拉貨 台廠三雄走堅抗跌

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）受惠5G手機和基地台、以及車用電子拉貨潮，被動元件第3季能見度漸趨明朗，包括國巨、華新科以及禾伸堂等大廠盤中股價走堅抗跌。

國巨盤中最高來到新台幣336元，漲3.06%，華新科盤中重返200元大關，最高來到201元，漲4.68%，禾伸堂也重返110元整數關卡，最高來到111元，漲3.25%。

中國法人報告分析，以蘋果iPhone X為例，平均每支積層陶瓷電容（MLCC）用量約1100顆，以蘋果每年超過2億支iPhone出貨量計算，MLCC需求超過2200億顆。進入5G時代，法人預期5G手機用量較4G提升超過40%，平均用量超過1000顆。

法人預估，今年第3季有機會亮相的5G版iPhone，平均MLCC用量可望超過1500顆。

在基地台部分，法人指出，5G基地台MLCC用量較4G基地台平均用量3750顆提升超過3倍。

電動車汽車電子MLCC用量也大幅增加，以電動車大廠特斯拉（Tesla）為例，每台車MLCC用量超過8000顆，傳統汽車MLCC用量約2400顆。

華新科先前法說會上指出，被動元件市場正向看待，包括5G基礎建置及電動車等因素驅動，對下半年和明年市場景氣相對樂觀，電子和被動元件產業可受惠，訂單能見度可看到第3季。

在產能規劃，華新科把下半年擴充產能提前到第2季落實，已適度擴增產能約10%到15%，4月單月設備產能可到500億顆，月出貨量可到400億顆，今年底月設備產能可到550億顆。

國巨目前MLCC每月設備產能約500億到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆。（編輯：林孟汝）1090422