台積電尾盤助攻 台股翻紅站上17800點

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（中央社記者潘智義台北17日電）美科技股重挫，蘋果、特斯拉走跌，台股今天高檔震盪，尾盤權值王台積電急拉翻紅，推升收盤指數站上17800點；盤面上以鋼鐵股表現相對強勢。

加權指數終場收在17812.59點，漲26.85點，漲幅0.15%，成交值新台幣3450.98億元，8大類股僅食品、機電類股下跌，其餘各類股皆收紅，半導體類股約占大盤成交金額27%、航運類股約占13%；週線收黑13.67點。

台積電盤中一度跌破600元關卡，收在607元，上漲0.33%；聯電收62.3元，跌1.11%；大立光受惠外資青睞，盤中奔上漲停2235元，並鎖住至收盤，鴻海收平盤103.5元。

鋼鐵股走強，中鋼收35.45元，上揚3.2%；東和鋼一度來到68.5元，逼近漲停價68.7元，收67元，勁揚7.2%，中鴻收41.7元，上漲5.84%。

台塑四寶都收紅，台塑收103元，漲1.48%，南亞收84.3元，上揚1.93%；台化收79.3元，小漲0.38%，台塑化收95.9元，漲幅0.84%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股站在月線之上，代表盤勢維持偏多格局，下半月表現關鍵是現階段主流電子股要有漲勢，尤其近期投信看好的IC設計股較有表現機會，另外本土資金青睞的文創遊戲股也可留意。

廖健佑指出，占大盤權值最重的晶圓代工股今天有撐，且從技術面來看收紅K，不排除年底前指數還有上攻萬八高點的機會，端視下週電子股的表現而定。（編輯：張均懋）1101217