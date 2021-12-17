奇景車用TDDI單季出貨逾百萬顆 明年可望倍增

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（中央社記者張建中新竹17日電）奇景光電車用顯示觸控整合晶片（TDDI）出貨暢旺，第3季單季出貨量已超過100萬顆規模，居領先地位，預期明年出貨量可望倍數增長。

奇景深耕車用顯示器方案多年，至今已累積超過15年車用驅動IC研發及量產晶片，傳統車用驅動IC市占率超過40%，高居全球第一。

奇景2019年推出車用TDDI方案，新推出的HX83192系列第2代車用TDDI產品今年第3季量產。奇景表示，目前已獲美國、歐洲、中國、日本及韓國等車廠新車廣泛採用，預計2022年至2024年間陸續上市。

奇景光電執行長吳炳昌表示，目前全球車用市場仍面臨零件短缺以及港口堵塞的窘境，影響汽車製造及銷售速度。

吳炳昌說，在車用產能嚴重短缺的情況下，奇景積極聯手晶圓代工廠及客戶簽署供貨合約，極力確保面板驅動IC與TDDI產銷平衡，對未來車用IC產品前景充滿信心。

奇景2021年第3季整體車用驅動IC營收為7160萬美元，較去年同期增加逾150%，占整體營收約17%。奇景預估2022年整體車用驅動IC將成為單一最大營收來源，車用TDDI將是長期成長動能之一。（編輯：楊凱翔）1101217