法人：公投結果消弭不確定因素 有助台股攻高

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（中央社記者蔡芃敏台北19日電）台股17日小漲26.85點，週線收黑。法人指出，台股基本面正向，企業全年獲利表現佳，有助台股再向上攻堅。

台股17日以17812.59點作收，小漲26.85點，漲幅0.15%，成交值新台幣3450.98億元，台股週線收黑，小跌13.67點。

安聯投信台股團隊分析，台股近期仍呈現震盪盤整格局，不過，觀察大盤基本面，整體表現正向，預估台股企業整體獲利有望達3.4兆元，明顯高於2016年到2020年表現，有助支撐台股後市再攻；此外，四大公投結果出爐，消弭市場不確定因素。

若觀察台股資金面，中信小資高價30經理人張嘉祐表示，法人近期態度轉趨保守，三大法人都偏向賣方，以外資為例，今年以來已達5406億元，持續自台股提款。另外，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額10月月減677億元，縮水至3兆971億元，終結連續多月成長走勢，顯示投資人出現觀望心態，投入股市有限。。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，美股部分高價股出現較大波動，可能壓抑台股投資氛圍，且年底包括交投、訊息等都相對清淡，容易讓市場對特定資訊的反應變得較為敏感。

另一方面，中國官方調控政策後續對於經濟前景可能的潛在影響，以及中國舉辦冬奧可能面臨的挑戰等，仍須密切關注。

觀察台股下週大事，大同擬在21日召開董事會，並選出新任董事長與總經理，市場預期，尚志資產董事長王光祥將接下董事長一職。

2021台北國際光電週（OPTO Taiwan）21日登場，設立五大特色主題館/專區，共計605家廠商參展，完整呈現台灣電子製造業生態鏈。（編輯：楊凱翔）1101219