台橡明年獲利可望維穩 股價寫7年高

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（中央社記者蔡芃敏台北20日電）丁二烯報價持續走弱，擴大天然橡膠與丁二烯價差，有利台橡產品利差；法人認為，台橡進入穩定獲利週期，看好明年營運；台橡今天以漲停價新台幣41.8元作收，寫2014年9月來新高。

丁二烯報價12月走跌，天然橡膠與丁二烯價差擴大。受惠於此，將拉升台橡合成橡膠等產品利差，且終端需求回溫，帶動台橡本業表現有撐；台橡今天股價表現剽悍，終場以漲停價41.8元作收，寫下2014年9月以來新高。

法人指出，因新增產能持續投入，致丁二烯供過於求，預估報價明年將較今年雙位數衰退，產品價差持續擴大，且天然橡膠不再「供過於求」，市況持續好轉，認為價格將築底。

考量合成橡膠明年暫無新增產能投放，加上印度經濟明年將持續成長，成長幅度勝過多數歐美國家。綜合上述因素，法人認為，台橡明年獲利維持穩定，營運看好。

台橡表示，經濟持續復甦，推升市場需求，不過中國能耗雙控政策、運輸成本與能源費用大幅上升等將是營運挑戰，仍須密切關注。

此外，台橡日前宣布，在美國德州啟用新成立的全球研發中心，將專注於特用苯乙烯崁段共聚物（SBC）產品開發，並結合台橡全球技術，應用於醫療級材料、衛生用品、黏著劑與彈性無紡布等產品。（編輯：楊蘭軒）1101220