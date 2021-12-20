和泰車全新豪華休旅預售夯 年銷售挑戰萬輛新紀錄

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）LEXUS總代理和泰汽車今天舉行全新豪華休旅NX上市發表會，宣布11月16日啟動預售後，累計訂單已超過3000多張，年銷售目標挑戰1萬輛，並有望改寫台灣豪華車單一車款的銷售紀錄。

和泰車表示，LEXUS主力車款NX車型自2014年問世後，成為豪華跨界休旅熱銷車款，在全球超過90多個國家販售，累計銷售近100萬輛；過去台灣每月銷售8000輛左右，累計2014年導入台灣至今，總計已銷售4.2萬台。

和泰車11月16日啟動全新第二代NX預售，領先全球一口氣導入5種動力，提供10個不同等級，今天新車上市發表會中正式公布售價在163萬至273萬元間。

和泰車指出，除了原本就是販賣主力的NX 200之外，NX 450h+及NX 350的接單更是超乎預期，累計至今整體預接訂單已超過3000張，預估只要原廠供應無虞，年銷售目標可望達1萬台，挑戰國內豪華進口車單一車款銷售紀錄。

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和泰車引進的第二代NX除導入全新設計語彙，並首次採用LEXUS車尾logo車身識別外，首度導入品牌第一款插電式油電複合動力車（PHEV）NX 450h+，其採用2.5升插電式油電複合動力，並搭載18.1 kWh的大容量鋰電池。

油電複合車款（HEV）NX 350h則採用2.5升油電複合動力，捨棄現行的鎳氫電池，改採高效鋰電池模組，體積小輸出大，可完全配置於後座座椅下方，解決過去電池壓縮行李箱空間問題。（編輯：楊蘭軒）1101220