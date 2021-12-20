台北國賓餐廳4月異地營業 高雄土地入帳時間未定

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國賓飯店首席顧問林興國（左2）20日在台灣證券交易所舉辦法人說明會表示，台北國賓通過危老改建申請，客房業務已暫停，餐廳則營業至4月中旬，轉到富邦遼寧大樓繼續營業。中央社記者潘智義攝 110年12月20日

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（中央社記者潘智義台北20日電）國賓飯店首席顧問林興國今天在台灣證券交易所舉辦法人說明會表示，台北國賓通過危老改建申請，客房業務已暫停，餐廳營業至4月中旬，轉到富邦遼寧大樓繼續營業；至於高雄國賓土地出售入帳時間未定。

國賓地產總經理李維毅指出，台北國賓原址將改建為3棟建物，包括2棟豪宅、1棟飯店；豪宅的服務將遠勝於一般物業公司提供的服務，例如萬一半夜住家電路發生問題，可由飯店人力隨時提供到府維修服務。

台北國賓餐飲事業群總經理李元琦說，台北國賓的米其林一星餐廳A Cut牛排館將先在明年2月中旬先停業，將設施搬至富邦遼寧大樓裝璜；川菜、粵菜餐廳則集中在原址2樓營業到4月中旬，待富邦遼寧大樓準備就緒，再搬到新地點營業。

至於高雄國賓大飯店開發案，在11月15日由國賓飯店、大陸建設與厚生公司一起宣布，將共同開發已有40年歷史的高雄國賓飯店改建案，未來採共同持有、銷售模式，後續將申請危老重建計畫，預估2024年推出豪宅建案。

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由於高雄國賓改建案由大陸建設向國賓購入20%土地、厚生購入30%土地，可望挹注國賓財報，對於入帳時點，林興國強調，目前尚未定案；甚至確切的開發時間，也需待申請危老建物開發獲准後，才能進一步確認。

國賓財務主管表示，今年前3季合併營收新台幣10.9億元，年減24.11%，主要還是受到疫情影響；由於邊境管制造成國際觀光客銳減，餐飲營收比重拉高至82%，客房業務占營收比降至17%，（編輯：張良知）1101220