金管會評鑑獎勵雙管齊下 引導銀行業衝刺信託2.0

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（中央社記者謝方娪台北20日電）金管會積極推動信託2.0，金管會主委黃天牧今天表示，未來將針對整體信託2.0計畫予以評鑑和獎勵，期待透過誘因機制建立和制度改革，引導銀行業投注更多資源在信託業務發展上。

金管會今天舉辦「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，行政院副院長沈榮津和黃天牧皆出席。

黃天牧致詞時指出，金管會和信託公會近年開始推動高齡者和身心障礙者財產信託並設置評鑑計畫，透過評鑑和獎勵，5年來業績明顯成長；此外，過去為公股機構配合政策居多，本次評鑑有台新和富邦、2家民營機構得獎，顯示越來越多民營業者認知信託重要性。

他表示，金管會去年9月開始推動信託2.0，現在針對財產信託作評鑑和獎勵，未來將針對整體信託2.0計畫作評鑑和獎勵，期待透過誘因機制建立和制度改革，引導銀行業者對信託業務有更多資源配置，讓信託發展真正符合高齡社會及部分民眾需要類似商品的需求。

沈榮津致詞時表示，一個國家對待高齡者及身心障礙者的態度，決定這個國家的文明程度及社會的進步程度；高齡者及身心障礙者都面臨財產安全問題，政府從人民有需要的地方出發，透過不同專業領域合作，讓問題有解決、業者有市場、人民有感受，創造政府、業者、人民三贏局面。

沈榮津說，台灣2018年已邁入高齡社會，預估再4年後，2025年將正式進入超高齡社會，明年度政府總預算中，社福預算編列超過新台幣6000億元，是占比最高的類別，其中長照預算從過去最多50億餘元，明年為607億元；此外，政府已立下中高齡者及高齡者就業促進法保障高齡者就業權益，行政院也在今年9月核定高齡社會白皮書，從各面向打造高齡友善環境。

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據金管會統計，截至今年9月底，已有26家信託業者提供安養信託商品，累計受益人數為4萬2259人，累計信託財產本金為448億元，較2015年底分別增加4萬1396人及406億元，並已發展異業結盟，配合客戶需求量身定做，提供結合食衣住行、生活育樂、安養照護及醫療服務等多樣化安養信託商品。

「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」自2016年度起實施，本次受獎業者包括一銀、合庫、華銀、兆豐銀、台企銀、土銀、彰銀、台銀、台新銀及北富銀等10家銀行。（編輯：楊凱翔）1101220