台南房產熱絡 111年公告土地現值及地價漲逾3%

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南不動產交易熱絡，房產水漲船高，地價及標準地價評議委員會已通過台南市民國111年公告土地現值及公告地價，公告土地現值較110年上漲3.01%；公告地價較109年上漲3.55%。

台南市政府地政局今天發布新聞稿指出，台南市111年公告土地現值及公告地價上漲，中西區新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺新台幣33萬6000元（每坪約111萬元），第5度蟬連台南市「地王」。

地政局表示，111年地價作業調查期間（109年9月2日至110年9月1日），全市一般正常交易價格漲幅約2.98%，地價評議委員會綜合考量後，評定全市111年公告現值平均調幅為3.01%，其中非開發區公告現值調整2.07%，開發區專案調整公告現值34.66%。

台南市「地王」仍由位處商業區的中山路、民族路及西華南街路口新光三越中山店蟬連；「地后」則是位於西門路1段的新光三越新天地，公告現值為每平方公尺31萬2000元（每坪約103萬元）。

另外，住宅區公告現值最高在北門路1段（民族路1段地下道旁），公告現值為每平方公尺24萬8600元（每坪約82萬元）。

地政局表示，台南市土地價格各地區差異頗大，公告現值漲幅較大地區，分別是永康區5.98%、歸仁區4.78%、善化區4.68%及新市區4.19%等。

台南市調幅較高區段，主要是市地重劃或區段徵收等整體開發地區、或南科與歸仁高鐵特區，其中永康區鹽行國中區段徵收區漲幅138.05%、安南區佃西一自辦市地重劃區漲幅100%、永康物流及轉運專區市地重劃區漲幅34.84%、七股科技工業區漲福27.27%、永康砲校區段徵收區（第一期）漲幅26.43%、麻豆工業區市地重劃區漲幅24.40%。

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地政局長陳淑美說，此次台南市公告地價平均調幅3.55%，全市一般土地平均公告地價調幅2.06%，一般民眾自用住宅用地地價稅增加不多，主要新開發完成的整體開發地區，公告地價平均漲幅95.57%，反映出公共建設完善、環境改善、土地使用分區變更帶來的價值提升與地方繁榮效應。

地政局統計，台南市1萬3786個地價區段中，調漲區段6000個，調降區段820個及持平區段6966個。（編輯：李亨山）1101221