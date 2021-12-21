新版生技條例三讀 經濟部盼培養護國群山

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（中央社記者梁珮綺台北21日電）立法院會今天三讀修正通過生技醫藥產業發展條例，期限延長至2031年底，並修訂研發、資金、機械設備等抵減優惠，經濟部表示，盼藉此提高製造能量，擴大生技醫藥產業規模，培養新興科技護國群山。

為鼓勵生技產業發展，政府在2007公告實施「生技新藥產業發展條例」，透過租稅優惠等措施挹注創新能量，引領台灣生技醫藥產業朝高附加價值的生技醫藥產品發展，明年底落日。

由於生技醫藥產業研發期程長、投資金額龐大，且具備高風險性，為繼續扶持生技產業，經濟部推出新條例，修正名稱為「生技醫藥產業發展條例」，今天在立法院完成三讀。

經濟部工業局晚間發布新聞稿表示，條例修正後有7大重點，首先，期限延長10年、實施至2031年12月31日；第二，擴大獎勵範圍，除了已納入的新藥及高風險醫療器材，新增新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療、專用於生技醫藥產業的創新技術平台等獎勵項目，並納入受託開發製造（CDMO）的生技醫藥公司，而「新興生技醫藥產品」則修正為「其他策略生技醫藥產品」。

第三，修訂研究與發展投資抵減，從事研發製造的生技醫藥公司用於研究與發展支出的25%，自應納營利事業所得稅的年度起，5年內抵減。

第四，新增機械設備投資抵減，生技醫藥公司投資於生產製造所使用的全新機械、設備或系統，同一年度支出金額達新台幣1000萬元以上、10億元以下，可抵減當年度5%或3年內3%的應納營利事業所得稅額，每年抵減以不超過30%為限。

第五，修訂法人股東投資抵減，營利事業參與生技醫藥公司現金增資，其繳納股款的20%，可抵減營利事業所得稅額，每年最高抵減稅額50%；營利事業投資受託開發製造的生技醫藥公司，僅限未上市、未上櫃公司，或自設立登記日未滿10年的上市、上櫃公司。

第六，新增個人股東投資額減除規定，個人股東現金投資未上市或未上櫃的生技醫藥公司，於同一生技醫藥公司達100萬元以上且持股滿3年，就投資金額的50%於2年內自個人綜合所得總額減除，每年減除的金額以500萬元為限。

第七，修訂高階專業人員與技術投資人取得的股票享有孰低課稅，生技醫藥公司高階專業人員因獎酬及技術投資人因技術入股，或持有認股權憑證取得的股票，持有股票且任職或提供技術服務達2年者，可選擇以「轉讓價」或「股票取得的時價或價格」擇低課稅。

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工業局表示，生技醫藥產業發展條例三讀通過，是台灣生技醫藥產業發展重大里程碑，有助挹注成長新動能，不僅鼓勵先進醫療及跨域合作，發展高技術門檻產品也與促進研發與製造並重，吸引民間資金投資及強化留才攬才誘因。

工業局進一步說明，行政院將儘速增修各項授權辦法，並研擬相關推動策略及完善審查體系，以能促進各種生技醫藥產品的開發及上市，提供患者新的治療策略，並加速台灣生技醫藥產業的發展，讓台灣生技醫藥產業躍上國際舞台。（編輯：楊凱翔）1101221