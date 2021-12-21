金管會公布明年監理7重點 緊盯中國曝險與不動產授信

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（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會今天公布2022年度監理7大重點，針對金融業中國曝險管理，金管會除了檢查授信與投資曝險控管情形，明年將進一步涵蓋轉投資和參股中國機構的相關曝險控管；此外，政府部會聯手打炒房，金檢重點也將涵蓋不動產授信。

金管會檢查局副局長陳在淮今天發布2022年度金檢重點項目，涵蓋98項重點，其中明列金管會監理重點共有7大項，包含金融消費者保護、資安管理、數位金融業務、不動產授信查核，以及中國曝險管理、投信基金及全委帳戶利益衝突防範、永續金融。

金融消費者保護方面，金管會監理重點主要涵蓋理專挪用客戶款項、銀髮族與身心障礙客戶權益保護、一般與高資產客戶財管業務操作與管理等。

金管會銀行局、保險局及證期局預計明年第1季完成高齡金融消費者保護強化措施，陳在淮表示，待業者根據新措施調整後，檢查局會在明年度加強相關檢查，檢視業者是否有把相關規定納入內控和相關管理機制中。

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此外，因應房市熱絡，政府部會聯手出擊打炒房，金管會金檢重點也涵蓋不動產授信。陳在淮指出，檢查局明年金檢重點主要涵蓋購屋、餘屋及土建融貸款徵審作業與利率風險定價及貸後管理，也包含不動產業保證業務集中度控管及央行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定遵循情形。

今年中國監管動作頻頻，陸續祭出反壟斷法、共同富裕、房企管制等，引發外界關注中國市場震盪是否可能波及全球。陳在淮說，在金融業對中國地區曝險管理方面，對比往年金檢主要檢查金融業在中國地區授信與投資曝險控管，明年將進一步涵蓋轉投資和參股中國機構的相關曝險管理情形。（編輯：楊蘭軒）1101221