拚年底作帳投信連7買 外資買盤縮手回補聯電

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）台股量縮小漲37.56點，投信年底作帳加足馬力，連7買，外資連2天站在買方，在昨天買超百億後，今天買盤縮手，買超17.69億元，在電子及金融零星點火，在連9賣聯電後，今天回頭買超2.8萬張。

台股今天在晶圓雙雄領軍下，指數一度上漲81點，尾盤漲幅收斂上漲37.56點，收在17826.83點，成交值新台幣2519.87億元。

三大法人合計買超27.3億元，自營商賣超7.55億元，投信買超17.16億元，外資及陸資買超17.69億元。其中投信年底作帳積極，已連續7個交易日買超，合計7天共買超195.25億元，外資7天來則賣超255.23億元，土洋對作明顯。

觀察今天投信及外資的買賣超個股，有趣的是投信積極買超的前三名個股中鋼、聯強、中鴻，剛好是外資賣超個股前三名；且多日來雙方都維持對作的局面。另外裕民及亞泥也同樣是投信買超前10名，外資賣超前10名的個股。

外資今天買超前10名則為開發金、聯電、期街口布蘭特正2、欣興、晶技、兆豐金、中信金、華通、金像電及鉅祥。（編輯：黃國倫）1101222