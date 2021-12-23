不動產專案金檢啟動 黃天牧：鎖定授信成長多的20家

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金管會宣布年底前再啟動新一波不動產專案金檢，金管會主委黃天牧（圖）23日在立法院表示，本次將鎖定20家金融機構，名單盡量和上次專案金檢不重複，目標鎖定土建融、餘屋貸款及豪宅貸款等，檢查深、廣度都將強化。中央社記者郭日曉攝 110年12月23日

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（中央社記者謝方娪台北23日電）房市火熱，金管會宣布年底前再啟動新一波不動產專案金檢，金管會主委黃天牧表示，本次將鎖定20家金融機構，名單盡量和上次專案金檢不重複，目標鎖定土建融、餘屋貸款及豪宅貸款等，檢查深、廣度都將強化。

黃天牧今天赴立法院財政委員會專案報告，會前接受媒體聯訪時表示，近期金管會已陸續啟動穩定房市相關措施，包含針對票券公司對不動產業保證明訂3成紅線、年底前將啟動新一波不動產專案金檢等，其他措施還在規劃中，近期會陸續宣布新制。

黃天牧也宣告，本次專案金檢對象擴大至20家金融機構，包含10家銀行、7家信用合作社、3家票券公司，且檢查深度、廣度都會加強；相較上一波專案金檢，本次金檢納入信合社，主要是因信合社在土建融相關業務做比較多。

他表示，房市為外界關注的公眾議題，金管會從銀行風險管理上著手，包括央行啟動4波房市信用管制的相關措施，都已要求納入金檢範圍、要求銀行積極配合。

金管會去年12月15日至今年3月31日啟動第一波不動產專案金檢，主要針對10家銀行和3家票券公司辦理專案金檢，範圍包含土建融、餘屋貸款及豪宅貸款。

黃天牧說，近期新一波專案金檢目標仍然鎖定土建融、餘屋貸款及豪宅貸款，並將央行揭示的4波管制原則納入檢查重點，主要針對養地、囤房等現象，檢視資金金流是否有可以在管理上加強的地方，不會影響一般民眾購屋貸款需求。

此外，黃天牧指出，本次金檢的10家銀行不見得都是大型銀行，篩選依據是從不動產授信相關資料找出成長較顯著的銀行，例如房貸成長較多者，以發揮金檢效果，且名單將和去年金檢的10家盡量不重複。

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不過，政府部會聯手出擊打炒房，也引起建商反彈，認為政府措施恐影響建商取得購地和營建等相關款項。黃天牧說，先前不動產專案金檢中有看到一些缺失，並要求銀行加強管理，從金融監理而言沒有不正當。

至於先前專案金檢是否看到建商養地，黃天牧表示，有看到銀行在授信面讓建商以同樣條件renew（續貸）土地融資，銀行是否落實貸後管理、重新審視素地不使用的原因，都是銀行應該加強管理的地方。（編輯：潘羿菁）1101223