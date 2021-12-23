台新投信看明年台股 第1季不需悲觀第2季防回檔

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）台新投信表示，台股明年依舊有利可圖，指數區間在15150點至19200點間，第1季不需太悲觀，第2季面臨QE結束及升息將進入修正期，但企業獲利佳具支撐，拉回即買點，迎接第4季高峰。

台新投信今天舉辦2022年投資展望說明會，台新投信投資長楊珮玉表示，各國政府迅速因應變種病毒，藥廠也加速研發新型疫苗，市場對病毒變異已有充分經驗，對股市影響有限。

另一方面，全球經濟成長力道穩健，仍維持高於平均成長速度，可望降低升息的衝擊，楊珮玉認為，2022年股市續航力仍佳，看好具抗通膨優勢的美國REITs、利差相對價值處在歷史高位的新興債及股息殖利率相對佳的台股等相關基金漲升行情，建議拉回逢低布局或積極加碼。

針對台股部分，國內股票投資部副總經理沈建宏表示，台股連續2年漲幅超過2成，QE（量化寬鬆）提前結束，第2季及第3季將面臨修正壓力，但預期2022年Fed（聯準會）升息力道有限，且雖股市資金動能下降，但企業獲利有撐，經濟逐季回溫，預期系統性風險機率低。

此外，2022年為美中選舉年，美國為期中選舉，台灣為九合一選舉，下半年政策紅利對股市具支撐力；在資金流向方面，外資連續2年賣超台股，但2021年下半年賣超力道已縮減，預期2022年外資有機會回補台股。

沈建宏表示，整體來看，2022年台股格局為區間震盪，預估指數區間15150點至19200點間，建議逢低找買點。

沈建宏指出，2020年至2021年台股企業獲利連續2年高成長，2022年台股企業預估獲利年增率在持平至衰退3%內，優於先前預測，由於2022年成長非全面性，投資主軸為新規格與創新、高股息、經濟解封。就市場焦點半導體分析，庫存可能面臨調整，加上市場普遍預期2023年半導體新投資案將投產，但在新技術、新規格、新應用推展下，預估庫存調整不會太激烈。

選股方向上，看好高速傳輸、HPC（高速運算）、元宇宙、第三代半導體等；傳產股則看好經濟解封題材，包括航空與航太供應鏈等。（編輯：張均懋）1101223