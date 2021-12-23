更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台灣精銳現增發行新股申報生效 有望明年首季上市

2021/12/23 16:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）減速機和齒排傳動零配件設計製造商台灣精銳表示，初次上市（IPO）前公開銷售現金增資發行普通股，今天起申報生效。法人預期，依照進度，台灣精銳有機會在明年第1季加入上市。

台灣精銳科技主要設計製造精密型行星齒輪減速機（Precision Planetary Gearbox）及齒排（Rack and Pinion）等機械傳動零配件設計製造廠，在全球29國擁有35家代理經銷商通路，實收資本額約新台幣7.29億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年前3季台灣精銳合併毛利率49.61%，較去年同期46.63%增加2.98個百分點，前3季合併營業利益8.05億元，合併營益率32.98%，較去年同期29.11%增加3.87個百分點。

台灣精銳前3季稅後淨利新台幣6.18億元，較去年同期4.46億元成長38.5%，前3季每股基本純益8.48元，優於去年同期EPS 6.25元；今年前11月自結合併營收29.86億元，較去年同期25.47億元成長17.2%。（編輯：楊蘭軒）1101223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族