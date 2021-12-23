台灣精銳現增發行新股申報生效 有望明年首季上市

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）減速機和齒排傳動零配件設計製造商台灣精銳表示，初次上市（IPO）前公開銷售現金增資發行普通股，今天起申報生效。法人預期，依照進度，台灣精銳有機會在明年第1季加入上市。

台灣精銳科技主要設計製造精密型行星齒輪減速機（Precision Planetary Gearbox）及齒排（Rack and Pinion）等機械傳動零配件設計製造廠，在全球29國擁有35家代理經銷商通路，實收資本額約新台幣7.29億元。

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今年前3季台灣精銳合併毛利率49.61%，較去年同期46.63%增加2.98個百分點，前3季合併營業利益8.05億元，合併營益率32.98%，較去年同期29.11%增加3.87個百分點。

台灣精銳前3季稅後淨利新台幣6.18億元，較去年同期4.46億元成長38.5%，前3季每股基本純益8.48元，優於去年同期EPS 6.25元；今年前11月自結合併營收29.86億元，較去年同期25.47億元成長17.2%。（編輯：楊蘭軒）1101223