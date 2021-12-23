台股進逼萬八關卡 法人：短線有望攻高
2021/12/23 20:27（12/23 22:04 更新）
台股23日上漲119.83點，以17946.66點作收，櫃買指數創2007年7月來新高。法人指出，台股進入封關倒數，短線上仍有望攻克萬八關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者蔡芃敏台北23日電）台股今天上漲119.83點，以17946.66點作收，櫃買指數創2007年7月來新高。法人指出，台股進入封關倒數，短線上仍有望攻克萬八關卡，不過量能偏低，恐致多方向上攻堅力道不足。
加權指數今天開高震盪，盤中一度向18000點叩關，但因攻擊量能不足，指數萬八關卡前躊躇，終場收漲119.83點，至17946.66點，成交量為新台幣2751.87億元。
法人分析，台股震盪趨堅，為亞股表現最亮眼的股市， 預估指數短線將在17750點至18000點間震盪；國內疫情趨穩，待長假過後量能回溫，台股有機會再攻萬八。
新光投信董事長劉坤錫分析，電子股領軍，台股進入封關倒數，短線上仍有望攻克萬八關卡；不過因外資放假效應，台股量能難以放大，恐致多方向上攻堅力道不足。
他建議，資金短線快速輪動，投資人應以族群展望、獲利作為選股依據，避免追逐短線熱門個股。
另外，櫃買指數今天上漲1.48點，收在233.35點，創下14年以來新高，成交金額907.47億元。劉坤錫指出，以中小型股為主的櫃買指數表現相當剽悍，歸功於矽晶圓個股攻高，助攻櫃買指數走強，表現領先集中市場。（編輯：張良知）1101223
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