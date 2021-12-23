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原物料走跌毛利率回升 長興前11月稅前盈餘增4成

2021/12/23 22:18
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（中央社記者潘智義台北23日電）長興材料工業今天公告自結11月稅前盈餘新台幣2.72億元，月減0.7%、年減29.39%，每股稅前盈餘0.22元。累計前11月稅前盈餘42.11億元，年增41.01%，每股稅前盈餘3.4元。

長興新聞稿指出，原物料價格有走跌趨勢，有利產品毛利率穩定回升。營收占比近5成的合成樹脂，在原料成本不利因素緩解後，毛利率及獲利可望獲得改善。

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長興說明，11月合併營收44.18億元，較10月成長4.9%，較去年同期成長7.84％。11月工作天數回復正常，合成樹脂、特用材料、電子材料3大事業單位均較10月回穩，11月電子材料事業單位出貨顯著增長，帶動整體營收回升。

另外，長興表示，應高雄市政府之邀，捐贈友邦聖文森及格瑞那丁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原快篩試劑及抗體快篩試劑各5000劑，協助聖文森共同抗疫。（編輯：楊蘭軒）1101223

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