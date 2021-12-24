跨年行動上網 中華電估用量增2倍動員500人確保穩定

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中華電信預估，今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超越2021年跨年使用量的2倍以上。（中華電提供）

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（中央社記者吳家豪台北24日電）各縣市陸續宣布2022年跨年晚會訊息，中華電信今天預估，今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超越2021年跨年使用量的2倍以上。

中華電信發布新聞稿表示，跨年將動員超過500位以上工程人員，於活動現場布建行動基地台及網路擴容工作，跨年夜全台各縣市近百位工程師全程待命。活動期間由網管中心全程監控疏導訊務，提供快速、穩定的行動網路服務。

針對全台熱門跨年活動區域，包括台北市政府及101信義商圈、新北市八里河畔煙火秀、桃園高鐵廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、台南市府廣場、高雄流行音樂中心海風廣場、高雄義大世界、花蓮市六期重劃區跨年晚會等熱門景點，中華電信布建超過1000台以上最新型高效能基地台。

中華電信指出，新型高效能基地台結合AI人工智慧智能化技術，配置熱區基地台及網路容量，輔以C-RAN集中化高效設備，確保系統穩定運行，提供倍數以上的行動網路處理能力，可有效承載跨年尖峰時段的4G、5G訊務量。（編輯：楊凱翔）1101224