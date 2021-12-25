封關倒數 台股基金前十強報酬率逾6成

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截至23日，台股基金績效前十強報酬率全超過6成，最強達86.56%，最差也有64.32%，其中科技類基金最風光。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）距離年底封關剩4個交易日，2021年度台股基金績效龍虎榜即將揭曉，今年以來加權指數上漲21.92%，截至23日止，台股基金績效前十強報酬率全超過6成，最強達86.56%，最差也有64.32%，其中科技類基金最風光。

根據Cmoney統計，截至12月23日止，國內股票型基金平均績效為38.67%，高於加權指數21.92%、上櫃指數19.52%。前3名績效均超過8成，第1名為新光創新科技基金報酬率86.56%，統一奔騰基金85.93%緊追在後，統一黑馬基金81.47%暫居第3名。

觀察台股基金前十強中，科技型占4檔，績效表現最好的冠、亞軍基金，也由科技型基金拔得頭籌。前十強中，新光投信包辦4檔，統一及野村投信各有2檔，兆豐及安聯投信各有1檔上榜。

新光投信台股投資團隊表示，年終將至，台股衝關萬八，加權指數維持高檔震盪、櫃買出現勁揚格局，盤面上以中小型電子股領頭衝，展望2022年升息年，半導體應用擴大、元宇宙、電動車、碳中和等三大趨勢竄紅，預料元月行情可期。看好科技股成長動能持續，隨明年初機構法人重新布局之際，建議投資人留意二高一低（高成長、高獲利、低基期）族群。

新光投信台股投資團隊指出，2022年遇升息年，參考過去前兩次升息經驗，過去前兩次升息循環的中後段，股市都在基本面帶領下再度創新高，又以代表科技股的那斯達克指數漲勢最大，近期台股承受外資年終長假因素干擾，股價短線陷入盤整，2022年是全球科技進化，綠能轉型並存的新年代，科技產業迎向虛實融合、新應用與新商機齊發。

新光投信看好2022年全球科技產業投資亮點，包括半導體殺手應用夯，IC新應用、新規格大放異彩、電動車啟動車電新藍海、元宇宙迎新興趨勢財。

統一投信表示，2022年全球景氣持續擴張，美國將啟動升息，股市表現會優於債市，基本面相對穩健的美國、中國及台灣可列為投資首選區域，而產業以獲利成長動能相對佳的科技類股較有表現空間。

統一投信表示，美國就業市場持續復甦，經濟穩定成長，通膨上升趨勢可能已到頂，加上供應鏈失衡將會逐漸緩解，明年下半年通膨可望持續下滑，美股對通膨的反應淡化，2022年股市持續看多，在聯準會升息前仍有高點可期，台股新春行情有上行空間。

布局上，統一投信看好三大主軸為半導體，5G、伺服器、高速運算，汽車電子化趨勢，以及三個新趨勢包括低軌道衛星，電子紙、電子標籤以及元宇宙等應用產業；傳產股看好歐美解封後，戶外運動用品以及低庫存產品例如衣服、鞋子等需求回升。（編輯：張均懋）1101225