台電估今年節電量達15億度 創近4年新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台灣今年景氣暢旺，經濟成長率突破6%，創下11年新高，用電量也跟著成長。不過台電表示，因節電有成，估今年全國總節電量達15億度，不只創近4年新高，省下的電更可提供全年41萬戶的家庭用電量。

經濟部今天臉書發文表示，今年的節電量比去年成長25%，省下的電可以提供41萬戶全年的家庭用電量；特別感謝今年疫情嚴重時，民眾在家拚防疫，也沒忘記要節電省荷包，為減碳盡份心力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電說明，今年用電成長，除了疫情因素，還有極端氣候、台商回流，以及出口十分暢旺，帶動用電量大增，不過台電積極倡導節電，除了請工程師拜訪產業界說明製程省電方法，對於民生用電也祭出節電獎勵金以及舉辦節電鼓勵活動，目前看來已有成效。

台電直言，今年推估可省下15億度電，主要貢獻來自於民生用電節電有成，未來希望全民可以持續節電，為友善環境努力。（編輯：張均懋）1101225