中油3研究所發表研發成果 聚焦淨零碳排、公司轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣中油探採研究所、綠能科技研究所及煉製研究所3個研發單位，27日在高雄宏南活動中心舉辦發表會，以淨零碳排和公司轉型2大議題展出多項研發成果。（台灣中油提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄27日電）中油探採研究所、綠能科技研究所及煉製研究所3單位今天在高雄以淨零碳排和公司轉型2大議題展出研發成果。中油總經理李順欽致詞強調，淨零碳排及能源轉型是企業使命。

台灣中油探採研究所、綠能科技研究所及煉製研究所3個研發單位，今天在高雄宏南活動中心舉辦成果發表會，產、官、學、研等各界多人與會。

李順欽也透過視訊致詞，他強調淨零碳排及能源轉型是台灣中油的企業使命，面對轉型永續，只有不斷研發創新，才能提升競爭力。他也說，探採、煉製及綠能科技3研究所必須扮演先起先行的角色，協助內部各事業單位規劃轉型。

中油透過新聞稿表示，成果發表會以「淨零碳排」與「公司轉型」2大議題，展現「綠能減碳」、「高值材料」、「循環經濟」、「能源探採」及「環安科技」共5大主題的研發成果，期以研發帶動轉型，減碳永續未來。

中油表示，今天發表的成果涵蓋石油探勘技術、煉廠安全到智慧綠能、儲能材料等範疇，顯現出研發方面的深厚能量；展出內容也包含太陽能發電監測暨維運管理系統、超級電容於行動載具之應用、智慧綠能加油站執行成效、修飾型鈦酸鋰（LTO）負極材料、高效能超電容脫鹽碳材模組、二氧化碳再利用技術、新型廢水處理系統、無人巡佐系統、碳封存業務發展與經營策略等。

高值材料方面，中油也表示，目前已取得多項國內外發明專利，其中「LTO負極材料」及「軟碳負極材料」已進入商業化工廠建置階段；未來可供應利基性電池所需之優質負極材料，強化國內電池產業鏈，將是指日可待。

低碳產品方面，中油表示，5G通訊關鍵材料、脂肪酸酯、生質多重孔洞碳材、生質聚酯原料－HM及地熱發電等，也都已進行試量產工場建置。

中油表示，此次發表會藉由專題簡報、海報介紹、實體展示及現場解說，以多元方式展現近期之重要研發成果，盼能踏穩腳步往前走，為台灣中油開創另一個高峰。（編輯：陳仁華）1101227