美時砸逾8億元 入股集團關係企業Alvogen Pharma

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（中央社記者吳家豪台北28日電）跨國特殊學名藥廠美時今天宣布，董事會通過對母公司艾威群集團旗下負責美國市場業務的Alvogen Pharma Limited投資3000萬美元（約新台幣8.29億元），以取得Alvogen Pharma新發行特別股股權。

預計2022年第1季交易完成後，美時將可在Alvogen Pharma董事會取得1席董事。

美時發布重大訊息表示，Alvogen Pharma本次發行共計將籌資2億美元，資金將用於加速旗下505（b）2品牌產品的研究發展與上市行銷，同時增強包含困難學名藥、針劑及胜肽等高門檻製劑的多元化產品組合。

根據本次特別股股權的發行條件，該特別股股權在發行後3年內附有每年不低於18%的特別股股息，美時將得隨時選擇最適當時機，按事先議定的固定價格，將投資本金加計應得股息轉換成Alvogen Pharma普通股。

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Alvogen Pharma在美國以小型製藥代工起家，現已成為從研發、製造到經銷等全方位製藥公司，旗下產品組合包括困難學名藥、505（b）2品牌藥、針劑、胜肽等高門檻製劑。透過內部投資研發與外部授權合作，Alvogen Pharma 2020年營收達4.8億美元。

目前Alvogen Pharma已有50個以上的上市產品，包括與美時合作、在美國首波上市的戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片。Alvogen Pharma已送出4項505（b）2藥證申請，其中2項已獲得藥證，今年第4季在美國上市銷售。（編輯：林淑媛）1101228