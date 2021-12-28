更多編輯台推薦新聞：
foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣
生活

foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣

數位疫苗證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

數位疫苗證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海外網購族注意 包裹預先委任制上路明年7月全面實施
首頁 / 證券

美時砸逾8億元 入股集團關係企業Alvogen Pharma

2021/12/28 21:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北28日電）跨國特殊學名藥廠美時今天宣布，董事會通過對母公司艾威群集團旗下負責美國市場業務的Alvogen Pharma Limited投資3000萬美元（約新台幣8.29億元），以取得Alvogen Pharma新發行特別股股權。

預計2022年第1季交易完成後，美時將可在Alvogen Pharma董事會取得1席董事。

美時發布重大訊息表示，Alvogen Pharma本次發行共計將籌資2億美元，資金將用於加速旗下505（b）2品牌產品的研究發展與上市行銷，同時增強包含困難學名藥、針劑及胜肽等高門檻製劑的多元化產品組合。

根據本次特別股股權的發行條件，該特別股股權在發行後3年內附有每年不低於18%的特別股股息，美時將得隨時選擇最適當時機，按事先議定的固定價格，將投資本金加計應得股息轉換成Alvogen Pharma普通股。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Alvogen Pharma在美國以小型製藥代工起家，現已成為從研發、製造到經銷等全方位製藥公司，旗下產品組合包括困難學名藥、505（b）2品牌藥、針劑、胜肽等高門檻製劑。透過內部投資研發與外部授權合作，Alvogen Pharma 2020年營收達4.8億美元。

目前Alvogen Pharma已有50個以上的上市產品，包括與美時合作、在美國首波上市的戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片。Alvogen Pharma已送出4項505（b）2藥證申請，其中2項已獲得藥證，今年第4季在美國上市銷售。（編輯：林淑媛）1101228

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族