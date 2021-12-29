家登：考量斷鏈風險 赴美設廠只是時間問題

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（中央社記者張建中台北29日電）家登董事長邱銘乾今天表示，半導體產業已不能只考量成本，也要考量斷鏈風險，家登赴美國設廠只是時間的問題。他並透露，中國手機大廠近期要求家登赴中國大陸設廠。

家登今天舉行媒體交流會，邱銘乾說，晶圓代工廠客戶赴美國設廠，若依目前當地市場規模，家登並無意跟進前往美國設廠。

邱銘乾表示，若美國將半導體產業拉高至國安層級，畢竟家登是商業組織，要追逐利潤最大化，家登去美國設廠只是時間的問題。

他說，半導體產業過去採購主要考量最好品質及最佳效益，不過，目前也要加入考量斷鏈風險，這將為家登創造新機會。

邱銘乾表示，家登近來大舉擴大資本支出，主要是因應未來3至5年擴張廠房需求，並將積極培訓人員，同時尋找台灣有潛力的設備、材料供應商，協助客戶降低斷鏈風險。

邱銘乾說，中國華為有意自建晶圓廠，期能延續5G的發展。他並透露，中國手機大廠最近向家登要求前往中國大陸設廠。

展望明年，邱銘乾表示，家登晶圓盒可望搶下台灣大客戶3成訂單，將推升明年營運成長。此外，極紫外光（EUV）光罩盒也是家登營運成長動能。（編輯：張均懋）1101229