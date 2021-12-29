全台首件先建後拆公辦都更 信義兒福拚113年底完工

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（中央社實習記者陳怡潔、潘羿菁台北29日電）台北市信義區兒童福利中心都市更新案中首案開工，國家住都中心表示，本案為全台第一個採先建後拆的連鎖式都更，讓居民不必等待都更完工便能就近入住，盼民國113年底完工。

國家住宅及都市更新中心今天舉行「信義兒福B1-1公辦都更案」動土典禮，內政部政務次長兼國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群、國美建設董事長盧明德、台北市都市更新處處長陳信良、民進黨籍台北市議員許淑華、國民黨籍台北市議員王鴻薇等人出席。

國家住都中心新聞稿中指出，「信義兒福B1-1公辦都更案」是台北市信義區兒童福利中心都市更新案中首案開工的基地，與國美建設合作，規劃興建地上14層、地下3層建築，結合旁邊的富台公園，連結區塊綠色廊道，且位在捷運市政府站及永春站中間，預計於民國113年底前完工。

國家住都中心表示，本案是全台連鎖式都更首案，以先建後拆模式，讓居民不必等待都更完工便能就近入住，台北市兒福中心現址位於B2基地，未來B1-1基地完工後，兒福中心幼兒園將直接進駐，並同時啟動B2基地都更，讓幼兒園得以持續營運，不因都更中斷教學。

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花敬群致詞時表示，兒福幼兒園這些基地是由財政部國有財產署捐贈給住都中心的六塊基地，今天是第一塊基地動工，兒福幼兒園是當地的老牌優質幼兒園，記載在地5、60年歷史記憶，因此在做都更同時，也透過這樣的機會傳承下去。

花敬群說，國美建設將1至3樓留給幼兒園，未來小朋友可以在嶄新的教室中學習，4樓以上由國家住都中心分回的住宅，則配合行政院住宅政策，優先提供出租住宅，為在地租屋市場提供新選擇。（編輯：潘羿菁）1101229