用戶提前適用夏月電價有異見 經部：1月續討論

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部今天舉行110年第3次電價費率審議會，關於用電大戶5月下半月提前適用夏月電價，次長曾文生表示，台電與業者溝通層面仍存在問題，已請台電加強溝通，預計2022年1月底前再開會討論。

有關針對高壓以上用戶5月中旬提前納入夏月電價的溝通結果，經濟部表示，經過與3大科學園區、8大產業及百貨旅館業等召開說明會溝通，約7成用戶表示認同或無意見；不過委員提出在不認同的用戶中有些是電費下降的產業，顯然溝通層面上有問題，因此請台電加強溝通，預計2022年初再開會討論。

曾文生指出，「整體（溝通）同意比例是高的」，例如以旅館業為例，一般5月不是旺季，元月、2月才是旺季，提前適用夏月電價後，儘管5月電價漲、但用電度數較低，「算下來是有利的」，但可能因企業掌握電費計算結果不夠精準，因此才會希望台電再與業者進行更多溝通。

曾文生說，台電預計1月底前將報告交回電價審議委員會，並擇定日期盡快審查，若電價審議委員會同意，仍來得及2022年實施。

至於實施後對台電整體電費收取有無影響，他說，夏月提前實施後，就須減少非夏月期間電費，「等於是水池水位不變」。

經濟部一年舉行3次電價費率審議會，前2次分別在3月26日、9月23日，主要檢討公用售電業電價費率；第2次電價審議會另有討論時間電價時間帶調整、以及用電大戶5月是否納入夏月期間。

因應5月氣溫節節攀升，為提早因應，經濟部當時規劃針對2.5萬高壓用戶提前適用夏月電價，實施時間從原本的6月至9月，改為5月16日至9月30日。台電提報具體方案至今年底電價審議會討論。

今天主要審議111年輸配電業各項費率，包含輔助服務、電力調度、轉供電能輸電費用等，並針對線路設置費、綠能轉供優惠措施進行討論。（編輯：潘羿菁）1101229