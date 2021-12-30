法規鬆綁 壽險業務員2022年起賣基金更容易

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（中央社記者謝方娪台北30日電）壽險業務員原必須取得證券投資分析人員、投信顧業務員等證照才可賣基金，金管會今天正式發布修正條文，2022年起已取得投資型保單銷售證照的業務員，未來僅要加考投信投顧法規測驗合格，即可銷售基金。

金管會先前發布「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」部分條文修正草案，隨著預告期滿，金管會今天正式發布修正條文，強化投信事業風險管理機制及人員交易行為管理，並放寬壽險業務員銷售基金的資格條件。

目前主要保險通路，僅有壽險公司可以代理基金銷售，且現有從事基金銷售者僅國泰人壽、新光人壽和富邦人壽3家；依壽險公會統計，登錄在壽險公司旗下的業務員約22萬1千多人。

按原先規定，壽險業務員若要銷售公司代理的基金，原則上得再取得證券投資分析人員資格或投信顧業務員、高級業務員資格等證照，壽險業者因此建議金管會放寬相關資格限制。

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考量放寬資格限制有助投信業務發展，金管會今天正式鬆綁壽險業務員銷售基金的條件限制，2022年起已取得投資型保單銷售證照的業務員，僅要加考投信投顧法規測驗合格，即可銷售基金。

此外，在強化投信風險管理機制和人員監理方面，金管會除了明定投信人員不得為他人代理從事有價證券投資或證券相關商品交易，也明定投信應配置適足適任的風險管理人員。金管會並給予1年緩衝期，39家投信須於明年12月31日前配置適足適任的風險管理人員。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1101230