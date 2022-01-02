因應夜尖峰挑戰 電力交易平台擬導入複合式儲能項目

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（中央社記者曾智怡台北2日電）太陽下山後，光電無法發揮效果，夜間尖峰負載面臨挑戰；台電電力交易平台將進一步擴增「複合式」儲能交易項目，預計1月提報經濟部核定後實施，盼達「削峰填谷」效果，平衡電力供需。

台電解釋，「削峰填谷」指透過需量反應、建置儲能系統等方式，縮減電網不同時段的負載差。

台電去年513大停電後，僅相隔4天又被迫分區停電，肇因於下午至晚上用電量持續攀升，但光電隨太陽下山無法供應足夠用電，加上水情不佳導致水力機組救援力不足，才發生5天內停電2次窘境，也使得夜間尖峰負載管理問題浮出檯面。

因應夜間尖峰電力挑戰，如何「削峰填谷」平衡負載曲線成為重中之重，儲能便是重要手段之一，可將白天太陽光電多發的電存起來，以便在用電吃緊的關鍵時刻，放電支援。

經濟部次長曾文生表示，要穩定供電就必須整合電力系統與儲能，「儲能設備跟再生能源如何匹配，是下階段要做的工作」。

台電預定2025年儲能電池設置達1000MW，包含台電自有場地建置160MW，以及透過去年11月正式營運的電力交易平台，以競價方式採購儲能等輔助服務840MW，協助維持全國電力系統穩定。

電力交易平台上線至今，共有15.1MW儲能設備投入「調頻備轉」輔助服務市場，參與廠商包含大同、漢翔、台達電及盛達電業，可於數秒內快速反應、充放電，挹注電力系統穩定頻率，但持續時間的要求也較短（15分鐘即可），屬於功率型運用。

再加上台電109年和台泥綠能等5家公司以雙邊合約採購的15MW，總計累積30MW儲能容量。

台電電力調度處處長吳進忠接受中央社記者訪問時表示，面對夜間尖峰負載、再生能源不確定性等挑戰，「儲能電池不僅功率要有、也要能持續很久」，電池容量需更大，才能提高放電長度至數小時。因此，電力交易平台將擴增儲能電池「複合式」運用項目，同時執行調頻及電能移轉服務。

吳進忠說明，未來假設廠商儲能設備交易容量是100MW，其中的50MW需接受充放電排程，滿足「削峰填谷」；剩下的50MW則作動態調頻用，協助維持電網每分每秒頻率穩定，因此稱作複合式運用。

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他透露，這項擴增服務預計1月提報經濟部能源局核定後實施，到時業者可根據訂定標準參與，刺激更多廠商投入儲能開發。

另一方面，台電自有場地160MW儲能系統如火如荼建置中，目前台南鹽田光電站儲能系統15MW、路園變電所儲能系統20MW都已發包，得標廠商分別是聯合再生能源、台普威能源；另有龍潭變電所60MW、冬山變電所60MW、彰濱光電站5MW等儲能系統建置採購標案預計111年陸續發包，供台廠練兵。（編輯：林淑媛）1110102