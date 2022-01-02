滿足綠能業者需求 電力交易平台啟動備用容量市場

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（中央社記者曾智怡台北2日電）台達電等大廠積極參與台電電力交易平台，短短3個月交易金額已達新台幣約1800萬；台電表示，今年進一步啟動「備用容量市場」，將扮演「撮合機制」角色，滿足綠能業者備用供電容量需求。

攤開電源開發規劃，備用容量指電力系統規劃淨尖峰能力，用來應付機組大修、故障、水力變動、負載預測變動等電力供需變化，經濟部將在近期公告綠能業者需達成的備用供電容量。

台電在去年11月正式啟動電力交易平台，商機上看百億元規模，率先導入「日前輔助服務」交易，以競價方式進行，包含民間傳統發電業者、自用發電設備設置者、用戶需量反應（可配合調整用電者）及併網型儲能設備業者等均可參與。

日前輔助服務細分成調頻備轉、即時備轉、補充備轉3個項目，台電電力調度處處長吳進忠表示，截至目前，總申請家數14家，其中已通過測試可報價廠商共5家，包含大同、台達電、安瑟樂威、漢翔、盛達電業，合計交易容量為32.2MW，以調頻備轉容量為最多。

按照目前規劃，台電在2025年須達至少1000MW儲能系統目標。

交易金額部分，吳進忠指出，自去年10月6日首筆交易成立至12月27日，提供調頻備轉輔助服務的儲能設備交易總得標量為2萬1035MW-hr，交易總金額約1755萬元；即時、補充備轉交易量則較少，交易金額約45萬，拚輔助服務參與量持續提升。

另一方面，依據電業法規定，再生能源發電業、再生能源或公用售電業賣電給用戶時，應就電能銷售量準備適當備用供電容量。

能源局官員告訴中央社記者，會以政府核准的備用容量率目標值15%為核算基礎，在近期公告各業者115年需達成的備用供電容量。

因此，吳進忠表示，電力交易平台今年1月將正式啟動備用容量市場，協助買方或賣方取得資訊，以利雙邊交易；此時買方指的是綠能發電業或綠能、公用售電業，賣方則可以是發電業、自用發電設備設置者、需量反應提供者等。

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吳進忠指出，台電等於扮演「撮合機制」角色，例如當業者達成備用容量需求有困難時，就可到電力交易平台進行媒合，補足缺口。

他說明，撮合機制上路後，規劃每年4至6月為交易媒合期間，協助未籌措足量的業者，在115年申報期限前，得以統一且密集地進行回合制的媒合；一年的其他月份則是自由刊登資訊期，買方、賣方可自行登錄需求及供給資訊。（編輯：林淑媛）1110102