AirPods出貨看佳 日月光投控和艾克爾封裝吃補

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）分析師預估今年蘋果（Apple）無線耳機AirPods銷售市況佳，出貨量可提升至9000萬組，年成長25%，第1季出貨量不淡可到2500萬組，優於預期。

法人指出，艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下環旭電子等封測大廠，可受惠AirPods拉貨系統級封裝（SiP）強勁需求。

今年蘋果AirPods無線耳機銷售市況備受關注，天風國際證券分析師郭明錤2日報告指出，由於2021年第4季AirPods出貨量優於預期，達到2700萬組，較2021年第3季大增107%、比2020年同期成長20%，預估今年AirPods出貨量將提升至9000萬組，較2021年的7200萬組成長25%。

展望今年第1季，郭明錤預估AirPods出貨淡季不淡，單季出貨量估2500萬組，較去年第4季小幅季減7%，與去年同期相比將成長32%；強勁需求帶動出貨量，將連續兩季出貨優於預期。

觀察AirPods封裝供應鏈，郭明錤表示，封測大廠艾克爾持續站穩SiP供應商角色。

艾克爾在去年11月上旬公告，計畫在越南北寧新建智慧工廠，第一階段將投資2億美元至2.5億美元，提供系統級封裝產品，規劃今年開工，預計2023年下半年進入大規模量產階段。

法人指出，除了艾克爾，日月光投控旗下環旭電子也切入蘋果AirPods的系統級封裝供應鏈。

環旭電子全資子公司越南廠已在去年7月底正式投產，布局穿戴式裝置系統級晶片模組，預計今年達到設計生產能力的量產階段。

環旭電子2020年在大客戶（Android客戶為主）以外的系統級封裝業績規模約1.5億美元，主要是Wi-Fi模組和穿戴產品用模組等。

環旭先前預估去年系統級封裝大客戶以外業績可到2億美元，未來3到5年目標大客戶以外的系統級封裝業績要超過10億美元。（編輯：楊蘭軒）1110103