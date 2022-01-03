國際油價走勢？ 經長：估今年首季後回跌

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（中央社記者梁珮綺台北3日電）近期天然氣價格上漲，經濟部長王美花今天表示，歐美進入冬季，燃氣燃油需求增加，不過預期不會持續上漲，國際油價估計今年首季回跌，約停留在每桶70至80美元區間；至於今年是否會調漲電價，她僅說，交由電價審議委員會決定。

王美花中午接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談振興五倍券、能源轉型及台灣申入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等相關議題。

根據中油對今年天然氣價走勢評估，由於歐洲供需問題及酷寒等因素，造成氣價走揚，加上減少碳排成為全球共識，天然氣價格恐難抑低，油價則可能續居高檔。

王美花認為，國際氣價走勢通常伴隨國際油價，目前歐美各國仍是冬天，對燃氣與燃油仍有需求，不過，兩者價格應不會再往上攀升，推估今年首季後就會回跌，國際油價約落在每桶70至80美元間。

由於台灣高達98%能源從國外進口，國內電價受國際氣價、油價牽動程度高，對於今年4月是否調漲電價，王美花說，相關公式將由審議委員會就各項成本審議。

另外，民生用品、餐飲業頻傳漲價，政院去年底成立跨部會物價稽查小組，首波針對餐飲業者展開稽查，下一波將往上溯源，查中上游供應商。

對於商總理事長許舒博指運價飆漲、原物料價格居高不下，上游至下游為反映成本，本來就會漲價；王美花回應，稽查小組的目的是了解廠商漲價的合理性，並讓民眾了解實際情況。

王美花也指出，塞港、人力不足都會惡化供應鏈穩定的情況，造成全球通膨現象，政府為穩定物價已多管齊下，包括去年10月電價凍漲、減少貨物稅等。（編輯：潘羿菁）1110103